Певица родит малыша своему возлюбленному Сэма Асгари.

Американская поп-дива Бритни Спирс объявила о третьей беременности. Сначала звезда думала, что немного поправилась, но потом сделала тест на беременность и оказалось, что она в положении.

"Я так похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, но потом снова набрала вес. Я подумала: "Боже, что случилось с моим животом?" Мой муж сказал: "Нет, ты беременна едой, дурочка", – сказала Спирс.

Также Бритни сообщила, что будет поменьше выходить из дома, чтобы не стать приманкой для папарацци. Она не хочет, чтобы они на ней зарабатывали.

Спирс отметила и то, что в первую беременность у нее была депрессия, но сейчас она такого эмоционального состояния не допустит. Звезда решила заниматься йогой.

"У меня будет ребенок. Через 4 дня мой живот еще увеличился. Он растет! Если там двое, я могу просто потерять их. Я, очевидно, не буду так часто выходить из дома из-за того, что папарацци будут зарабатывать на мне свои деньги, как они, к сожалению, уже делали", – добавила певица.

Отметим, у Бритни Спирс уже есть два сына от первого брака - 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. С Сэмом Асгари певица познакомилась в 2016 году на съемках клипа "Slumber Party" в 2016 году. В 2021 году пара объявила о помолвке.

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