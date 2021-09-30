Сейчас модель во второй раз беременна. Недавно она сообщила, что вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином ждет двойняшек.

Американская 33-летняя модель plus size Эшли Грэм опубликовала в Instagram снимок, на котором показала уже заметно округлый живот.

Напомним, что Эшли Грэм во второй раз беременна. Недавно она сообщила, что вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином ждет двойняшек - двух мальчиков. Модель продолжает откровенно показывать себя в полуобнаженном виде во время беременности, выкладывая пикантные селфи у себя в Инстаграм.

На этот раз Эшли предстала в полный рост перед зеркалом. Она надела комплект черного нижнего белья - бюстгальтер и высокие трусы, поддерживающие живот.

Напомним, о второй беременности Эшли Грэм объявила в середине лета, опубликовав свое обнаженное фото в поле.

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Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в 2009 году в церкви. Пара поженилась 14 августа 2010 года. 18 января 2020 года модель родила сына Айзека Менелика Джованни Эрвина.

Кто такая Эшли Грэм

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска.

Она снималась для многих глянцевых журналов - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.

Автор: Виолетта Орлова