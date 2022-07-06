Коля Серга говорит, что Юрий Бардаш в целом работает на российскую пропаганду.

Известный украинский ведущий и певец Коля Серга "разнес" продюсера Юрия Бардаша, подыгрывающего российской пропаганде.

Свою точку зрения Серга высказал в эфире FreeДом.

"Я считаю, что этого артиста не должно быть вообще в Украине ни в физическом его воплощении, ни в информационном пространстве. Я сам эмоционально вошел в эту историю, записал обращение, меня торкнуло", — заявил он.

Затем, по словам Коли, он понял, что чем больше все говорят о Бардаше, тем лучше для него. Потому что он работает на РФ. Серга говорит, что Юрий в целом работает на российскую пропаганду, ему выгодно, чтобы его обсуждали и чтобы из него делали жертву.

"Тем больше мы его сейчас осуждаем, чем больше говорим о нем в негативном ключе, тем лучше ему в РФ", — подытожил Серьга.

Напомним, недавно Бардаш высказался о том, что фраза "Україна - понад усе" якобы имеет фашистские отголоски, за что шоумена остро осудили. По мнению продюсера, данная фраза - аналог высказывания "Deutschland über alles" (Германия – превыше всего), которую активно использовали немецкие лидеры во времена Второй мировой.

После сравнений Украины и нацистской Германии он вышел в прямой эфир, где говорил о "своевременной капитуляции", "один русский народ" и многих других абсурдных заявлениях.

Из-за пророссийской позиции Юрия певец Wellboy разорвал с ним контракт. Следом за ним сотрудничество прекратил и режиссер и автор песен Евгений Триплов. От него также ушла жена из-за его пророссийской позиции.

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