Астафьева призналась, что радуется отсутствию этих персонажей в стране и верит, что они уже не вернутся.

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева раскритиковала публичных украинцев, которые после начала полномасштабного вторжения России стали на сторону врага. "Досталось", в частности, экс-нардепу Илье Киве и продюсеру Юрию Бардашу.

Об этом говорится в ее интервью блогеру Сергею Иванову.

Звезда призналась, что радуется тому, что такие мерзкие люди как Кива и Бардаш уехали и скорее всего не вернутся в Украину.

"Для меня Кива и Юра (Бардаш, - ред.) - это одно лицо, как эволюция неандертальцев... Это же просто жесть. Ты смотришь на человека и не понимаешь, на каких природных связях он мог существовать, жить, где-то работать, общаться с людьми, управлять процессами. Кива - это же просто какое-то лицо орков. Как он здесь жил? Как хорошо, что он уехал. Как хорошо вписался в этих долбо**ов, русских. Юре тоже там будет очень классно, органично", - считает Астафьева.

Она также добавила, что с 2014 по 2022 год бывала несколько раз в России с концертами.

Отметим, что недавно Бардаш озвучил ряд антиукраинских заявлений и фактически поддержал Россию в войне. Он также высказался о том, что фраза "Україна - понад усе" якобы имеет фашистские отголоски за что шоумена остро осудили. По мнению продюсера, данная фраза - аналог выражения "Deutschland über alles" (Германия превыше всего), которую активно использовали немецкие лидеры во времена Второй мировой.

От Бардаша из-за его пророссийской позиции ушла жена.

Экс-депутат от ОПЗЖ Илья Кива сейчас скрывается в России и публично поддерживает развязанную Путиным жестокую войну против Украины.