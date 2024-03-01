Сейчас проводится службное расследование.

Артисты Львовской оперы попали в скандал. Они уехали на гастроли в Финляндию и Эстонию и не вернулись в Украину после выступлений за границей.

Как сообщает пресс-служба театра, не вернулись ведущий солист Андрей Михалиха, его жена, солистка Юлия Михалиха-Рома, а также артист Богдан Ключник.

Известно, что в Европу они ездили с балетом "Дон Кихот". 1 марта они должны были выступить во Львове, но по завершению гастролей артисты сообщили коллегам, что решили в Украину не возвращаться.

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В связи с этим в театре началось служебное расследовние. На сайте Львовской оперы уже исчезла информация об артистах-беглецах.

Вероятно, супружеская пара Андрей и Юлия Махалихи, а также Богдан Ключник решили отсидеться в Европе, пока не закончится полномасштабная война в Украине.

Пока они не выходили на связь в своих соцсетях и не объяснили свой поступок.

Напомним, ранее известный украинский актер рассказал о жизни в Москве.

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