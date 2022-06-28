Музыкант пообещал приехать туда позже с сольными выступлениями.

Украинский артист Артем Пивоваров сейчас гастролирует по миру, давая благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на помощь Украине. Недавно он анонсировал ряд мероприятий в США, однако сейчас сообщил об их отмене.

Данную новость он озвучил фанатам в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

"К сожалению, вынужден обратиться к вам с неутешительными новостями! Благотворительный тур по Америке состоится без нашего участия, но не по нашей вине. Советуем вам поддержать нашу страну на этом мероприятии. Мы обязательно приедем к вам с сольным туром", - сказал музыкант.

Отметим, 28 июня Пивоваров отмечает свой 31-й день рождения. Сейчас он находится в благотворительном туре по странам Европы. Недавно он выпустил трек "Думи" совместно с другой популярной сольной исполнительницей Надей Дорофеевой. Композиция обрела огромную популярность среди слушателей.

Напомним, маленький Лео из Ирпеня вновь покорил своим исполнением песни "Океана Эльзы".

Вас также могут заинтересовать новости: