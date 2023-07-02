Девочке уже семь лет. Назвали ее в честь именитой бабушки - Нина.

Украинский певец Арсен Мирзоян, который принимал участие в первом сезоне шоу "Голос країни", умилил фотографией взрослой дочки. Девочке, которую назвали в честь бабушки - Ниной, уже семь лет.

Вместе с родителями семилетняя Нина посетила подразделение военных. Вероятно, это было в рамках передачи защитникам помощи или Мирзоян выступал для военнослужащих.

"Самолетик, анонсированный вчера, малая посмотрела в действии", - написал Арсен Мирзоян в своем блоге.

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Поклонники заметили, что девочка с возрастом все больше и больше становится похожей на свою бабушку: у нее потемнели волосы, стали более выразительные черты лица, а улыбка юной Нины - это точная копия улыбки Матвиенко-старшей.

Личная жизнь Арсена и Тони

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились во время участия в первом сезоне шоу "Голос країни". Тогда мужчина был женат, но ради новой возлюбленной ушел из семьи.

От первого брака у Арсена есть двое сыновей. Из-за этого на Тоню упала "слава" разлучницы, однако Мирзоян во многих интервью рассказывал, что давно не любил свою жену, поэтому Матвиенко в расставании не виновата.

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