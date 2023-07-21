Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович насмешил сеть. Он показал своего "двойника".
Так, Арестович опубликовал в своем Instagram фото мужчины. Он действительно очень похож на экс-советника ОП. У мужчины и Арестовича практически одинаковые прически, схожие черты лица и даже линия роста бороды.
"Завел себе двойника. Что я, хуже Путина, что ли? Пусть и у меня будет", - пошутил Арестович.
Кто запечатлен на фото - неизвестно. Мужчина на снимках спал в общественном транспорте. Скорее всего, его сфотографировали люди, заметившие, как он похож на Арестовича.
Реакция сети
Пользователей насмешил "двойник" Арестовича. Они пишут, что вместе с ним экс-советник ОП теперь может искать третьего "клона". Также комментаторы шутят:
- "Если его сейчас потрепать за плечо, он скажет, что не может комментировать Арестовича, но готов комментировать комментирующих и прочие злые языки"
- "По-моему, он озадачен ситуацией даже сильнее, чем вы"
- "Банкетный Арестович"
- "2-3 двойника до сентября"
- "Арестович с Aliexpress".
Напомним, ранее Арестович свел с ума украинок новым фото без футболки. Они "забросали" его комплиментами.