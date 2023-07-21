Бывший советник ОП показал мужчину, который очень на него похож.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович насмешил сеть. Он показал своего "двойника".

Так, Арестович опубликовал в своем Instagram фото мужчины. Он действительно очень похож на экс-советника ОП. У мужчины и Арестовича практически одинаковые прически, схожие черты лица и даже линия роста бороды.

"Завел себе двойника. Что я, хуже Путина, что ли? Пусть и у меня будет", - пошутил Арестович.

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Кто запечатлен на фото - неизвестно. Мужчина на снимках спал в общественном транспорте. Скорее всего, его сфотографировали люди, заметившие, как он похож на Арестовича.

Реакция сети

Пользователей насмешил "двойник" Арестовича. Они пишут, что вместе с ним экс-советник ОП теперь может искать третьего "клона". Также комментаторы шутят:

"Если его сейчас потрепать за плечо, он скажет, что не может комментировать Арестовича, но готов комментировать комментирующих и прочие злые языки"

"По-моему, он озадачен ситуацией даже сильнее, чем вы"

"Банкетный Арестович"

"2-3 двойника до сентября"

"Арестович с Aliexpress".

Напомним, ранее Арестович свел с ума украинок новым фото без футболки. Они "забросали" его комплиментами.

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