Певица рассказала, что роспись таки состоится, а вот свадебной церемонии не будет.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер поделилась с поклонниками плохой новостью. По ее словам, они с женихом Александром Волошиным решили отменить свадебную церемонию, так как они не успевают нормально подготовиться.

Звезда отметила, что роспись таки состоится, но после этого они отметят данное событие в кругу самых близких людей. Едва сдерживая слезы, Тринчер призналась, что во всем виноваты организаторы их свадьбы и их халатное отношение к работе.

"За 10 дней мы понимаем, что у нас ничего нормально не готово. Я понимаю, что я не хочу, чтобы мне было стыдно перед моими друзьями, перед моими гостями. У меня была сильная нервная напряженность, предпаническое состояние и мы решили с Сашей отменить все", - поделилась Анна в инста-сториз.

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Напомним, ранее Анну Тринчер захейтили за выбор свадебного платья. Поклонники отметили, что желтый цвет символизирует разлуку.

"Наверное, если бы я верила в предрассудки, я не показывала бы даже свою жизнь с любимым, потому что счастье любит тишину. Но мне абсолютно наплевать на это все, потому что главное - это любовь. Она либо есть, либо его нет", - ответила певица поклонникам.

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