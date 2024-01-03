Певица Анна Тринчер снялась в новой провокационной фотосессии. Девушка позировала в пальто на голое тело и лаковых мини-шортах, под которые надела белые колготки в сеточку.
Дополнила она образ белыми босоножками на высоком каблуке. Также Тринчер нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Стоит отметить, что ее образ получился непривычным, потому что артистка сменила прическу.
Обычно Анна носит длинные волосы темно-каштанового цвета с розовыми прядями, а сейчас она предстала с черным каре и челкой.
На снимке Тринчер сидит на корточках, пальто она растегнула, благодаря чему можно рассмотреть ее зону декольте и татуировку.
"Своего психолога порой труднее найти, чем мужчину. Но не останавливайтесь, ментальная гигиена - наше все", - подписала кадр знаменитость.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какая же ты классная"
- "Вау, очень необычно, но красиво"
- "Это просто восторг"
- "Пожар"
- "Огненная Аня"
Напомним, ранее Анна Тринчер появилась в бикини в горячем клипе "Колоски".