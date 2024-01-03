Она снялась в откровенной фотосессии.

Певица Анна Тринчер снялась в новой провокационной фотосессии. Девушка позировала в пальто на голое тело и лаковых мини-шортах, под которые надела белые колготки в сеточку.

Дополнила она образ белыми босоножками на высоком каблуке. Также Тринчер нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Стоит отметить, что ее образ получился непривычным, потому что артистка сменила прическу.

Обычно Анна носит длинные волосы темно-каштанового цвета с розовыми прядями, а сейчас она предстала с черным каре и челкой.

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На снимке Тринчер сидит на корточках, пальто она растегнула, благодаря чему можно рассмотреть ее зону декольте и татуировку.

"Своего психолога порой труднее найти, чем мужчину. Но не останавливайтесь, ментальная гигиена - наше все", - подписала кадр знаменитость.

Как отреагировали пользователи сети

"Какая же ты классная"

"Вау, очень необычно, но красиво"

"Это просто восторг"

"Пожар"

"Огненная Аня"

Напомним, ранее Анна Тринчер появилась в бикини в горячем клипе "Колоски".

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