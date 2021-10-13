В сети - волна восхищения фигурой Седоковой.

Известная певица и экс-"виагра" Анна Седокова поразила своих подписчиков в Instagram роскошной фигурой.

Так, артистка-мама троих детей не устаёт хвастаться идеальной физической формой. Похоже, она следит за своей фигурой, несмотря на то, что в своём микроблоге ругает себя за съеденные сладости или булочки.

Читайте такжеСедокова намекнула на развод с молодым баскетболистом и нарвалась на критикуВ этот раз на снимке звезда предстала в чёрном купальнике. На фото Седокова продемонстрировала стальной пресс и подтянутые ножки.

Дополнила роскошный образ Анна собранными в небрежный пучок волосами. В кадре она закрыла лицо.

"Она, ставшая солнцем", - подписала фотографию исполнительница.

"Что за сочная девочка?", "Воу, какая горячая", "Сексуальность зашкаливает", "Красотка", "Ты невероятная", - восхитились экс-"виагрой" в сети.

Анна Седокова: творчество и личная жизнь

Седокова была солисткой "ВИА Гры", в 2006 году начала сольную карьеру, через десять лет презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. У нее две дочери и сын.

В 2020 году Анна вышла замуж за Яниса Тимму. Это третий брак певицы и второй у ее избранника.

Автор: Ольга Робейко