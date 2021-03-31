Певица удивила фанатов новым снимком.

Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в бежевом белье.

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Анна сделала сэлфи в зеркале на фоне огромных букетов роз. При этом она повернулась к камере так, чтобы было видно ее аппетитные ягодицы. Интересно, что разнообразить "голое" белье певица решила шпильками на высоком каблуке.

"Ну наконец-то годный контент, подумал Мамба и зашёл в кадр", - подписала фото Анна.

"Всё красиво: и Анна, и цветы, и Мамба, и панорамное окно, и шпильки, и боди, и формы", "Идеальная", "Очень красиво", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич