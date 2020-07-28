"Позвоните пожарным": Анна Седокова разорвала сеть интимными позами со своим молодым женихом

Певица опубликовала новые фото.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует со своим молодым женихом, баскетболистом Янисом Тиммой.

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Певица предстала в джинсах-клеш с разрезами на бедрах и бежевом топе. А Янис одет в красные спортивные штаны и белую футболку. Пара выглядит очень счастливой. Поэтому они не стесняются показывать подписчикам свои чувства.

"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь", "Вот Седокова мне нравится. У неё идеальная фигура", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова выходит замуж за молодого спортсмена.

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