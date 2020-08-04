Анна Седокова в страстном платье показала стройные ноги

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, где сидит на стуле.

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И все вроде бы ничего, но звезда предстала в красном длинном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. А дополнили образ красные босоножки на высоком каблуке. Стоит отметить, что у Седоковой стройные ноги.

"Мне понадобилось много лет, для того, чтобы понять, что для меня любовь. И вчера мой мужчина четко ответил на этот вопрос, отразив все мои чувства в нем. Любовь это когда тебе хочется разделить счастье. Своё с ним. Или с ней. Как у Щербакова рассвет. Это когда твой самый счастливый момент не так ярок без него", - написала Анна.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова разорвала сеть интимными позами со своим молодым женихом.

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