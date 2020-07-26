"Отойди": полуголая экс-"виагра" засветила складку под попой
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
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Девушка подобрала раздельный купальник телесного оттенка. А дополнили образ массивные солнцезащитные очки. Анна повернулась к камере боком и приподняла одну ногу. Тем самым певица выделила свою попу, под которой виднеется складка.
"Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу", - написала Седокова.
Фанатам понравилась фотография звезды и они отметили, что у нее красивая фигура. Но нашлись и те, кто раскритиковал фото.
"У вас фигура огонь, грех не делать такие фото", "Отойди, пальмы загораживаешь", "Боже, моя любимая женщина", - написали поклонники.
Как сообщал УНИАН, Анна Седокова жёстко проехалась по асфальту.
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