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Ани Лорак в мини-шортах показала стройные ножки (фото)

22:13, 25 июня 2020
Звезды
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Ани Лорак в мини-шортах показала стройные ножки / фото instagram.com/anilorak

На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фото, на которых позирует в светло-салатовом костюме с мини-шортами, расшитом мелкими пайетками. Сверкающий образ 41-летней артистки дополняли сапоги с острым носком.

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Певица отметила, что после карантина соскучилась за поклонниками и концертами. "Хочу к вам! Скучаю по нашим встречам!", - написала она.

В комментариях поклонники сбежавшей в Россию звезды обсуждали ее внешность, а также раскритиковали обувь на фото и количество фотошопа. Другие же наоборот восхищались своим кумиром.

"Побольше бы естественных не отфотошопленных фото, а не таких как эти", "Ужасные сапоги", "Совсем на себя не похожа", "Какая ж красотка невероятная", "Размер ноги 40", "Каролина, какая же вы красивая", - писали подписчики в комментариях.

фото instagram.com/anilorak
фото instagram.com/anilorak

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак порадовала фанатов соблазнительным фото в дерзком мини.

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Теги: #Ани Лорак#Лорак#певица Ани Лорак