Ани Лорак в мини-шортах показала стройные ножки (фото)

Cбежавшая в Россию певица отметила, что после карантина соскучилась за поклонниками и концертами.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, порадовала фанатов серией новых снимков.

На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фото, на которых позирует в светло-салатовом костюме с мини-шортами, расшитом мелкими пайетками. Сверкающий образ 41-летней артистки дополняли сапоги с острым носком.

Читайте такжеКатя Осадчая в купальнике показала клубничку (фото)

Певица отметила, что после карантина соскучилась за поклонниками и концертами. "Хочу к вам! Скучаю по нашим встречам!", - написала она.

В комментариях поклонники сбежавшей в Россию звезды обсуждали ее внешность, а также раскритиковали обувь на фото и количество фотошопа. Другие же наоборот восхищались своим кумиром.

"Побольше бы естественных не отфотошопленных фото, а не таких как эти", "Ужасные сапоги", "Совсем на себя не похожа", "Какая ж красотка невероятная", "Размер ноги 40", "Каролина, какая же вы красивая", - писали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак порадовала фанатов соблазнительным фото в дерзком мини.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram