23 июня в Москве стартовал музыкальный фестиваль "Жара", на нем блистала и Лорак.

Опальная украинская певица Ани Лорак "засветилась" на музыкальном фестивале "Жара" в Москве в откровенно сексуальном наряде.

Читайте такжеАни Лорак в белоснежном платье очаровала сеть (фото)Снимком с мероприятия звезда поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре она предстала в нюдовом облегающем платье, подчеркнувшем все ее прелести: точеную талию и сочную грудь. Дополнила она образ накидкой с перьями и лаконичными босоножками в тон.

На лице у Лорак нежный макияж, а волосы она уклала в аккуратные локоны.

"Открытие международного музыкального фестиваля "Жара"❤️ До встречи в эфире", - написала Каролина.

Ани Лорак и ее творчество в Украине

В последний раз Каролина выступала в Украине в 2014 году. Тогда ее концерт сопровождался стычками из-за того, что звезда гастролирует в РФ. Активисты тогда призвали бойкотировать гастроли Лорак в нашей стране.

На сегодня артистка живет и работает в России, ее дочь Соня ходит там в школу.

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Автор: Ольга Робейко