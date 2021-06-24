Опальная украинская певица Ани Лорак "засветилась" на музыкальном фестивале "Жара" в Москве в откровенно сексуальном наряде.
Читайте такжеАни Лорак в белоснежном платье очаровала сеть (фото)Снимком с мероприятия звезда поделилась на своей странице в Instagram.
В кадре она предстала в нюдовом облегающем платье, подчеркнувшем все ее прелести: точеную талию и сочную грудь. Дополнила она образ накидкой с перьями и лаконичными босоножками в тон.
На лице у Лорак нежный макияж, а волосы она уклала в аккуратные локоны.
"Открытие международного музыкального фестиваля "Жара"❤️ До встречи в эфире", - написала Каролина.
Ани Лорак и ее творчество в Украине
В последний раз Каролина выступала в Украине в 2014 году. Тогда ее концерт сопровождался стычками из-за того, что звезда гастролирует в РФ. Активисты тогда призвали бойкотировать гастроли Лорак в нашей стране.
На сегодня артистка живет и работает в России, ее дочь Соня ходит там в школу.
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