Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке она позирует в белом платье с высоким вырезом на ножке и с обнаженными плечами. Рядом с певицей стоит мужчина, но лица его не видно, так как он повернулся спиной к камере. На фото видно, как Ани облокотилась на него.
"Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты", - лаконично подписала фото певица.
"Нежно", "Вау, вау, вау", "Богиня", "Красавица", - пишут поклонники в комментариях.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
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