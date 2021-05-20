Певица сфотографировалась с мужчиной на пляже.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в белом платье с высоким вырезом на ножке и с обнаженными плечами. Рядом с певицей стоит мужчина, но лица его не видно, так как он повернулся спиной к камере. На фото видно, как Ани облокотилась на него.

"Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты", - лаконично подписала фото певица.

"Нежно", "Вау, вау, вау", "Богиня", "Красавица", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич