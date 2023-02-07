Певицу не хотят ни видеть, ни слышать.

Опальная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и подписала его строками из своей новой песни, но они не оценили порыв знаменитости и послали ее.

Так, Лорак предстала на новом фото в студии звукозаписи. На ней были футболка, штаны и шапка. Заметно, что звезда воспользовалась фотошопом.

"Ведь ты же знаешь, всё пройдёт. Пройдёт насквозь меня сплошная линия. А сердце снова оживёт. А сердце сильное - стальная лилия", - подписала снимок Каролина.

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Пользователи сети написали ей в комментариях, что не ждут выхода ее новой песни, да и сама она - нежеланный артист.

Реакция сети на пост Лорак

"Нет, не ждем. Или как там у вас говорят: "Больше никогда""

"А на передовую слабо приехать?"

"Родину совсем забыла?"

"Кому нужен твой дерьмо-альбом? Что именно будет через песни донесено? Любовь к родной земле, патриотизм, жертвенность, любовь к людям? Сомневаюсь! Очередной вой о "ты меня бросил, я тебя любила". Примитивная, русская, массовая, прости господи, культура"

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

Долгое время певица молчала о войне в родной Украине и продолжала работать в РФ. После Нового года она выкотила пост, где рассказала, что слышала звуки взрывов в Киеве, общаясь с братом по телефону.

После этого она анонсировала благотворительный концерт, на котором собирала деньги людям, потерявшим свои дома. Их национальность она не указала.

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