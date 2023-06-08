Голливудская актриса Анджелина Джоли решилась на кардинальные перемены во внешности. Долгое время она была шатенкой с густыми волосами, однако сейчас она перекрасилась в другой цвет.
Так, Джоли подстригла кончики волос и перекрасилась в пшеничный цвет. Однако корни волос оставила темным, благодаря чему заметен эффект омбре.
Кроме того, Джоли небрежно уложила локоны. Поклонников это озадачило, ведь знаменитость всегдв выглядит как с иголочки. При этом сейчас такая укладка в тренде.
Реакция сети:
- "Необычно тебя видеть такой"
- "Ну, очень уж красивая"
- "Тебе все идет, потому что ты - королева"
- "Невероятная"
- "Талантливая, красивая, добрая. Настоящий человек!"
Отметим, фотограф "снял" Джоли во время рабочего процесса. Ее модный дом начал сотрудничество с французским брендом Chloé. Они вместе выпустят капсульную коллекцию вечерней одежды с тактильными деталями.
"Для меня было привилегией работать с Габриэлой Херст (основательницей бренда Chloé, - УНИАН), и я надеюсь, что все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво в этой капсульной коллекции", - сказала Джоли.
Напомним, ранее бородатая певица Кончита Вурст кардинально изменила имидж. Она сняла с себя парик, накладные ресницы и смыла яркий макияж. В новом образе сложно узнать знаменитость.