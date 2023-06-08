Теперь она не "горячая" шатенка.

Голливудская актриса Анджелина Джоли решилась на кардинальные перемены во внешности. Долгое время она была шатенкой с густыми волосами, однако сейчас она перекрасилась в другой цвет.

Так, Джоли подстригла кончики волос и перекрасилась в пшеничный цвет. Однако корни волос оставила темным, благодаря чему заметен эффект омбре.

Кроме того, Джоли небрежно уложила локоны. Поклонников это озадачило, ведь знаменитость всегдв выглядит как с иголочки. При этом сейчас такая укладка в тренде.

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Реакция сети:

"Необычно тебя видеть такой"

"Ну, очень уж красивая"

"Тебе все идет, потому что ты - королева"

"Невероятная"

"Талантливая, красивая, добрая. Настоящий человек!"

Отметим, фотограф "снял" Джоли во время рабочего процесса. Ее модный дом начал сотрудничество с французским брендом Chloé. Они вместе выпустят капсульную коллекцию вечерней одежды с тактильными деталями.

"Для меня было привилегией работать с Габриэлой Херст (основательницей бренда Chloé, - УНИАН), и я надеюсь, что все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво в этой капсульной коллекции", - сказала Джоли.

Напомним, ранее бородатая певица Кончита Вурст кардинально изменила имидж. Она сняла с себя парик, накладные ресницы и смыла яркий макияж. В новом образе сложно узнать знаменитость.

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