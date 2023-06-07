Звезда удивила фанатов очередным преображением.

Австрийская певица Кончита Вурст, ставшая невероятно популярной после Евровидения-2014, на котором она выступала с длинной шевелюрой и пышной бородой, кардинально изменила имидж. Звезда, предпочитающая смелые "луки", предстала в новом образе.

Так, Вурст опубликовала новое фото в Istagram. На нем бородатая певица позирует без накладных ресниц, вызывающего макияжа и необычных причесок.

Вместо этого Вурст сделала легкую завивку, смыла всю косметику и примерила стильный образ. На одном из фото певица позировала в рубашке и свободных синих джинсах.

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Поклонники пришли в восторг от нового имиджа. Они засыпали звезду комплиментами. Пользователи пишут:

"Выглядит так круто, детка! Обожаю это"

"Тебе очень идут кудряшки, оставайся в таком образе всегда"

"Не понимаю, как вы умеете так перевоплощаться. В обычной жизни я бы и не заметила вас в толпе, но на сцене вы - настоящая бомба!".

Что известно о Кончите Вурст

Кончита Вурст - сценический образ Тома Нойвирта. Певица победила на Евровидении в 2014 году. После этого карьера звезды взлетела вверх. Сейчас Вурст - популярный гость на известных телешоу и концертах.

Известно, что летом 2022 года Вурст поддержала Украину. Звезда верит, что наша страна "возродится из пепла, словно Феникс".

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