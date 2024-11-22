Актриса объяснила, почему ее дети редко приходят на светские мероприятия.

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно появилась на публике со своим сыном Ноксом, поделилась своими взглядами на воспитание детей и их отношение к публичности. Актриса рассказала, что ее шестеро детей - Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен - не стремятся к светской жизни и стараются избегать лишнего внимания. Об этом пишет Page Six.

Джоли призналась, что мечтает о приватности для своих детей, особенно после того, как они пережили травматический опыт публичности после успеха фильма "Мистер и миссис Смит", где она снималась вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом.

"Они довольно закрыты. Больше всего - Шайло. Они родились без конфиденциальности, поэтому я надеюсь, что они получат ее, когда станут старше", - рассказала актриса.

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Анджелина Джоли подчеркнула, что материнство является для нее важнейшим приоритетом.

"Это мое счастье. Вы можете забрать у меня все остальное. Больше ничего не имеет значения", - заявила она.

Звезда отметила, что уважает желание своих детей держаться в стороне от светских мероприятий и камер. Она понимает, что постоянное внимание прессы может быть тяжелым бременем для подростков, и пытается защитить их от этого.

Джоли также добавила, что никто из ее детей не изъявляет желания идти по ее стопам и строить карьеру в киноиндустрии. Они ищут свой собственный путь в жизни, и она полностью поддерживает их в этом.

Анджелина Джоли - не только талантливая актриса, но и заботливая мать, которая ставит интересы своих детей превыше всего. Она старается создать для них комфортные условия для развития и роста, защищая их от негативного влияния публичности. Ее подход к воспитанию является примером для многих родителей, которые стремятся найти баланс между публичной жизнью и частным пространством для своей семьи.

Напомним, что голливудская актриса Анджелина Джоли вынуждена распродавать свое имущество в США.

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