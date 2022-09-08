По словам Данилко, сейчас он живет четко по расписанию.

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что за время войны сильно похудел. Ему удалось избавиться от 14 лишних кило.

В программе "И грянул Грэм" он рассказал, что последнее время живет по четкому расписанию, которое и помогло ему похудеть.

"У меня как в пионерском лагере. Такое расписание, вы не поверите. Я более-менее наладил сон, я скинул много килограмм. Почти 14 килограмм скинул. Я встаю в 7:40, такое расписание, как в лагере я специально сделал", - сказал Данилко.

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Также он отметил, что наладил свое питание и перестал употреблять алкоголь в больших объемах.

"Здесь у меня такая еда… Да, я могу немного выпить, но это не так, как было в прошлом… Потому что я выпивал, чтобы уснуть… Я не мог уснуть… Меня не брали таблетки снотворные… И то, я еще сейчас немного торможу. Потому что вчера я преувеличил дозу мелатонина", – добавил Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко, который известен многим под псевдонимом Верка Сердючка, отреагировал на молчание о войне Ани Лорак и Наташи Королевой, которые родились в Украине.

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