Популярный украинский ведущий и шоумен Андрей Черновол в третий раз стал отцом.
Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Его жена Алена родила дочь. Звездные родители также рассекретили имя малышки.
"Амели! Наша доченька! Самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху. И как после этого не поверить в чудеса", - подписал кадры с дочкой и женой ведущий.
Он также поблагодарил жену за рождение Амели и отметил, что давно мечтал стать отцом девочки.
"Безгранично благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблю! Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папу - 55 см. Перегнала обоих своих братьев при рождении. Ощущение, будто держим на руках весь мир", - добавил Андрей.
Реакция сети
Подписчики пожелали счастья и здоровья девочке в комментариях:
- "Поздравляю, золотые, счастья вам и вашей прекрасной большой семье"
- "Поздравляю от всего сердца! Какие вы прекрасные"
- "Пусть растет счастливым человеком"
- "Поздравляю прекрасных родителей, наслаждения в каждом мгновении, а маленькой принцессе крепкого здоровья".
К слову, у Андрея и Алены также есть двое общих сыновей. Они воспитывают 13-летнего Андриана и Айдена, которому 3 года.
Напомним, ранее звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная впервые показала лицо дочери.