Он также рассекретил имя новорожденного ребенка.

Популярный украинский ведущий и шоумен Андрей Черновол в третий раз стал отцом.

Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Его жена Алена родила дочь. Звездные родители также рассекретили имя малышки.

"Амели! Наша доченька! Самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху. И как после этого не поверить в чудеса", - подписал кадры с дочкой и женой ведущий.

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Он также поблагодарил жену за рождение Амели и отметил, что давно мечтал стать отцом девочки.

"Безгранично благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблю! Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папу - 55 см. Перегнала обоих своих братьев при рождении. Ощущение, будто держим на руках весь мир", - добавил Андрей.

Реакция сети

Подписчики пожелали счастья и здоровья девочке в комментариях:

"Поздравляю, золотые, счастья вам и вашей прекрасной большой семье"

"Поздравляю от всего сердца! Какие вы прекрасные"

"Пусть растет счастливым человеком"

"Поздравляю прекрасных родителей, наслаждения в каждом мгновении, а маленькой принцессе крепкого здоровья".

К слову, у Андрея и Алены также есть двое общих сыновей. Они воспитывают 13-летнего Андриана и Айдена, которому 3 года.

Напомним, ранее звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная впервые показала лицо дочери.

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