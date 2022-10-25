Теперь питомец будет жить в Италии.

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал к себе пса Джека, который оглох из-за взрывов в Купянске (Харьковская область). Теперь питомец будет жить в Италии.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Олесь Маляревич на своей странице в Facebook.

"Пес Джек из Купянска переехал в Италию и стал членом семьи Андреа Бочелли. Чудеса случаются даже в темные времена. Само чудо случилось с собакой по имени Джек, которая жила в Купянске, оказалась в оккупации, почти потеряла слух в результате взрывов, имела небольшое осколочное ранение на спине, но сохранила свою естественную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее", - написал Маляревич.

Он добавил, что нашел Джека на второй день после освобождения Купянска от российских оккупантов. Позже он рассказал об этом своему американскому другу, который сразу же предложил найти псу новый дом. Так и началась его история с переездом в семью Андреа Бочелли.

"Спасибо семье Бочелли за большое сердце и доброту. Желаем Джеку новой счастливой жизни! Нам всем победы! Добро победит", - добавил Маляревич.

Напомним, Андреа Бочелли неоднократно приезжал в Украину до полномасштабного вторжения. Однажды он выступал в Мариинском парке в День независмости нашей страны.

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