Оказывается, что на "бесплатный" концерт пускали не всех желающих.

24 августа в Мариинском парке состоялся концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, в котором приняли участие и наши украинские звезды.

Почитатели творчества Бочелли думали, что концерт будет бесплатным, хотя в анонсе было сказано, что нужно внести благотворительный взнос. В итоге многие таки пришли на концерт, но не смогли на него попасть по ряду причин.

Как сообщает телеканал "НАШ", охранники сказали многим посетителям, что выступление можно посмотреть только по специальным приглашениям, а съемки - запрещены.

В итоге разъярённая толпа начала кричать "Позор" из-за того, что их не пустили на концерт. Некоторые отметили, что ждали это событие аж несколько лет.

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Автор: Диана Могилевич