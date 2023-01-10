Он ждет, когда путиниста мобилизуют на войну.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 российский артистов, среди которых оказался и Филипп Киркоров.

Такая новость вызвала резонанс у путинистов, они начали записывать обращения к Зеленскому. Первой была Лолита Милявская - она сказала, что никогда не была гражданкой Украины и попросила Зеленского дать ей подержать награды, которые ей якобы вручали в нашей стране.

Затем к украинскому президенту обратился Филипп Киркоров. Путинист назвал Зеленского своим "старым товарищем" и попытался задеть его фейками российской пропаганды. В конце обращения он назвал Владимира Александровича "зайкой".

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Такое поведение путинистов повергло в шок украинских знаменитостей. Одним из первых по этому поводу высказался шоумен Анатолий Анатолич.

В инста-сториз он написал, что ждет, когда Киркорова мобилизуют:

"Очень хочу, чтобы этого гея-гомофоба мобилизовали и отправили воевать в составе зековской армии РФ. Из него такой классный бархатец под Бахмутом весной вырастет".

Украина ввела санкции против российских артистов

7 января Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет. В этот список попали Киркоров, Галустян, Лолита и другие.

Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.

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