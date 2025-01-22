Певица записала видео под песню Иракли.

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее призналась, какой страх ее мучает, неожиданно пропиарила российского артиста-путиниста. Знаменитость записала видео под трек исполнителя.

Ролик звезда опубликовала в своем Instagram в "сториз". На кадрах видно, что украинка едет за рулем, а на фоне играет трек "Вова-чума", который исполняет россиянин Иракли. При этом на видео Приходько выглядела недовольной.

Свои действия комментировать, в частности, то, что во время полномасштабного вторжения Анастасия пиарит российского артиста и его творчество, она не стала. Отметим, что во время большой войны Ираклий Пирцхалава поддерживает путинский режим, политику Кремля и нападение оккупантов на Украину. После 2022 года у него возникли серьезные проблемы в европейских странах. Более того, в Латвии он даже попал в "черный список". Следовательно, ему запрещен въезд в страну на неограниченный срок.

Иракли родом из Грузии, где его также недолюбливают. Там исполнитель продает недвижимость россиянами, а в его ресторане всегда играют российские треки. В Молдову ранее его также не пустили. Певца развернули на границе без объяснений и отправили в страну-агрессора.

К слову, сама Приходько также известна скандальными высказываниями. В частности, в последнем интервью она вступилась за русский язык и заговорила как пропагандисты. По ее словам, в Украине якобы травят русскоязычных, а так, по ее мнению, не должно быть.

"Я постоянно говорю, что для меня тот, кто имеет паспорт гражданина Украины - украинец. Я не виновата в том, что когда я училась в школе имени Лысенко, мне все преподавали на русском. Не виновата, что политики не занимались продвижением украинской культуры. Я спокойно общалась на русском. В 2014 году лично для себя решила, что я обязана знать украинский язык, если защищаю интересы своей страны. Но я не должна навязывать его другим", - сказала тогда знаменитость.

Напомним, ранее в Молдове появилась афиша с Анастасией Приходько с лозунгом "Нет в ЕС". Оказалось, что это часть российской информационной войны, но артистка все же причастна к этим постерам.

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