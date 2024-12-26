Анастасия пока скрывает своего избранника.

Звезда сериала "Женский доктор" Анастасия Цымбалару, которая в этом году развелась с актером Григорием Баклановым, рассказала о новых отношениях.

Недавно она впервые призналась, что ее сердце уже несвободно. Однако тогда актриса не стала вдаваться в подробности их романа. А сейчас девушка решила рассказать больше.

"Мое внимание приковано к одному человеку. В бешеном ритме напряженного графика найти свободное время для совместного досуга, должна признать, непросто. Видимо сейчас я больше сосредоточена на собственной работе. Но этот этап пройдет, и его заменит другой - надеюсь, более романтический. Сейчас для меня очень важно и ценно чувствовать себя женщиной, которой восхищаются, о которой заботятся, и которая может позволить себе рассчитывать на кого-то, кроме себя", - отметила Анастасия в интервью изданию Viva.

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Цымбалару также добавила, что чувствует нежное отношение своего бойфренда и наслаждается этим:

"Я чувствую себя невероятно красивой, ведь мне постоянно напоминают об этом не только словами, но и поступками. Я верю, что это увлечение перерастет в нечто большее. Однако ничего не загадываю, полностью доверяю вселенной. И знаю: все будет так, как должно быть".

К слову, Анастасия сообщила о разводе со звездой сериала "Поймать Кайдаша" в марте 2024 года. Супруги прожили вместе 10 лет. По словам актрисы, она тяжело переживала этот период, но сейчас снова решила открыть свое сердце.

Напомним, ранее Анастасия Цимбалару ответила, кто был инициатором ее развода с Боклановым.

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