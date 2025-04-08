Анастасия Цымбалару объяснила, что у нее есть несколько источников дохода.

Украинская актриса Анастасия Цымбалару откровенно рассказала о своих расходах и доходах во время большой войны в Украине. Звезда картин "Папик-2", "Материнский инстинкт", "Женский доктор" рассказала, на чем сейчас зарабатывает себе на жизнь.

В интервью "33 вопроса от Люкс ФМ" артистка призналась, что сейчас у нее два источника дохода - это съемки в кино и реклама в блоге в Instagram. Однако, по ее словам, больше денег она зарабатывает все же на своей основной деятельности - актерстве.

Также Анастасия отмечает, что она не считает себя блогером, несмотря на то, что за ней в сети следит 155 тысяч пользователей и на нее работает большая команда по продвижению в соцсетях.

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Цымбалару говорит, что на закрытие базовых потребностей в месяц ей нужна примерно 1 тысяча долларов. Сейчас она живет в собственной квартире, поэтому не тратит на аренду, что существенно уменьшило ее расходы. Однако актриса тратит значительно больше, поскольку на нее работают операторы, пиарщица, менеджеры по рекламе, SMM-специалист, директор и другие специалисты, которым нужно выплачивать зарплату.

Знаменитость отмечает, что свой блог она начала вести только во время полномасштабного вторжения. Звезда пошла на это, потому что не снималась в кино и потратила все свои сбережения на волонтерство.

"Я живу за счет своей основной профессии - актерства. Блогерство как дополнение к тому, что у меня есть. Я начала развивать его в середине полномасштабного вторжения. Когда началась полномасштабная война, у меня были определенные сбережения. Где-то через полгода их не стало. Мы пошли в волонтерство. И, как оказалось, волонтерство - это не только собирать донаты и что-то организовывать, но это еще и вкладывать и свои деньги. Поэтому они быстро закончились. Далее я начала развивать свой Instagram. Я заводила будильник на 6 утра, вставала каждый день, снимала и монтировала. Пыталась это дело как-то развивать, потому что понимала, что это может приносить доход", - рассказала Цымбалару.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару призналась, что после развода больше не хочет замуж и объяснила почему. Актриса 10 лет находилась в отношениях с артистом Григорием Баклановым, однако после развода звезда пока не готова снова быть в статусе "жены". Также знаменитость ответила, в каких она сейчас отношениях с бывшим.

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