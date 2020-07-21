Известная модель в чулках свела сеть с ума секси-образом

Ана Чери опубликовала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в сексуальном образе.

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Девушка надела черное нижнее белье со вставками из сетки. Также Ана надела на талию пояс, которым подтянула черные чулки. А дополнил образ белый платок, повязанный на шее.

Стоит отметить, что такой образ выгодно подчеркнул пышную грудь модели, а пояс выделил талию и подкачанный пресс.

Как сообщал УНИАН, обнаженная модель Ана Чери свела с ума сеть пышной грудью.

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