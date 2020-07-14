Обнаженная модель Ана Чери свела с ума сеть пышной грудью (фото)

Модель опубликовала обнаженное фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в одних трусах.

На снимке звезда сидит на белом плетеном гамаке в одних трусиках. А свою пышную грудь она прикрыла соломенной шляпой.

"О, это удивительно", "Красотка", "Огонь", "Люблю тебя", "Лучшая", - восторженно написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, модель Ана Чери показала пышные бедра в секси-купальнике.

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