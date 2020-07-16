Модель Ана Чери показала пышную попу в "леопарде"

Чери опубликовала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует возле зеленых растений.

На снимке девушка предстала в черном топе и леопардовых лосинах. При этом модель повернулась так, чтобы было видно ее попу. Чери дополнила образ нюдовым макияжем и распущенными волосами, которые падали на плечи.

Как сообщал УНИАН, обнаженная модель Ана Чери свела с ума сеть пышной грудью.

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