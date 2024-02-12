Блогерша Даша Квиткова с сыном Львом была на отдыхе. Она продолжает делиться фотографиями со своего путешествия. На одном из снимков Квиткова предстала в тоненьком бежевой платье с открытой спинкой.
В таком образе она показала мышцы на своей спине, которые у нее появились после занятий спортом. А также девушка продемонстрировала свой карамельный загар.
Стоит отметить, что влажные локоны Квиткова распустила, а на лицо не стала наносить макияж. Поэтому у нее получился очень естественный и привлекательный образ.
Как отреагировали поклонники
- "Амазонка"
- "Вау, вы такая нежная"
- "Ох, какая красотка"
- "Эстетично"
- "Даша - огонь"
- "Вы невероятная девушка"
Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала о трудностях в воспитании сына. По ее словам, у Льва начался кризис 2-3 лет. Он может капризничать без причины.
Квиткова добавила, что после перемен настроения сына, ей иногда очень трудно справиться и со своими эмоциями.