Поклонники засыпали ее комплиментами.

Блогерша Даша Квиткова с сыном Львом была на отдыхе. Она продолжает делиться фотографиями со своего путешествия. На одном из снимков Квиткова предстала в тоненьком бежевой платье с открытой спинкой.

В таком образе она показала мышцы на своей спине, которые у нее появились после занятий спортом. А также девушка продемонстрировала свой карамельный загар.

Стоит отметить, что влажные локоны Квиткова распустила, а на лицо не стала наносить макияж. Поэтому у нее получился очень естественный и привлекательный образ.

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Как отреагировали поклонники

"Амазонка"

"Вау, вы такая нежная"

"Ох, какая красотка"

"Эстетично"

"Даша - огонь"

"Вы невероятная девушка"

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала о трудностях в воспитании сына. По ее словам, у Льва начался кризис 2-3 лет. Он может капризничать без причины.

Квиткова добавила, что после перемен настроения сына, ей иногда очень трудно справиться и со своими эмоциями.

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