Блогерша Даша Квиткова с сыном Львом была на отдыхе. Она продолжает делиться фотографиями со своего путешествия. На одном из снимков Квиткова предстала в тоненьком бежевой платье с открытой спинкой.

В таком образе она показала мышцы на своей спине, которые у нее появились после занятий спортом. А также девушка продемонстрировала свой карамельный загар.

Стоит отметить, что влажные локоны Квиткова распустила, а на лицо не стала наносить макияж. Поэтому у нее получился очень естественный и привлекательный образ.

Видео дня

Как отреагировали поклонники

  • "Амазонка"
  • "Вау, вы такая нежная"
  • "Ох, какая красотка"
  • "Эстетично"
  • "Даша - огонь"
  • "Вы невероятная девушка"

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала о трудностях в воспитании сына. По ее словам, у Льва начался кризис 2-3 лет. Он может капризничать без причины. 

Квиткова добавила, что после перемен настроения сына, ей иногда очень трудно справиться и со своими эмоциями. 

Вас также могут заинтересовать новости: