Аллу Пугачеву пытались убить, - росСМИ

На артистку планировалось покушение в 90-х.

На российском телевидении начала распространяться информацию о том, что в 90-х годах пытались убить певицу Аллу Пугачеву. Более того, на ТВ появились авторитеты того времени, которые рассказали о том, как спасали артистку от смерти.

Например, авторитет Геннадий Снустиков рассказал, что "надавил" на "серьезных людей", желающих расправиться с Пугачевой, и тогда они оставили ее в покое.

РосСМИ говорят, что в "лихие 90-е" Примадонна выступала на мероприятиях Снустикова, поэтому имела "крышу".

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Также авторитет заявил, что спасал жизнь Маши Распутиной.

"Помню, решали жизнь Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: "Мы их сегодня убьем". Пришлось мне встрянуть и ответить: "Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина", – рассказывал ранее Снустиков.

Стоит отметить, что в последнее время дела у Снустикова идут плохо. Его миллионы начали таять на глазах, а состояние здоровья резко ухудшилось. Сейчас он страдает от слепоты.

Напомним, Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом.

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