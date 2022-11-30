Знаменитость окончательно разрывает все связи с РФ.

Российская певица Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России - АБП, которая ведет деятельность в сфере радиовещания, в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

По данным системы СПАРК, заявление о ликвидации компании было подано 23 ноября.

Известно, что песни Примадонны перестали "крутить" по радио. В компании также отмечают, что у знаменитости нет новых песен, "которые бы соответствовали актуальным запросам аудитории".

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Алла Пугачева разорвала связи с Россией

Алла Пугачева, видимо, решила окончательно попрощаться с Россией, ведь еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину она покинула страну-агрессора и вместе с мужем Максимом Галкины, признаным Минюстом РФ иноагентом, и детьми переехала в Израиль.

Также Примадонна, как и Галкин, критикует российские власти за вторжение в Украину и попросила и ее признать иноагентом.

Кроме того, в РФ Пугачеву, Галкина и других поддержавших Украину звезд хотят лишить всех званий.

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