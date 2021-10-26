В сети осыпали комплиментами и Аллу Борисовну, и ее дизайнера, назвав их стильными.

Российский дизайнер Игорь Гуляев в очередной раз "слил" в сеть кадры с певицей Аллой Пугачевой.

"Замечательное начало недели! Гуляем! С Аллусей всегда душевно и тепло!❤️" - подписал он видео с Примадонной, опубликованное на своей странице в Instagram.

Читайте такжеАлла Пугачева отбирает у сына хлеб: "Как отказаться, мама?"На записи Алла Борисовна предстала в мегастильном брючном костюме серого цвета в микроклеточку. Дополнила она дерзкий образ кепкой, белыми кедами, комбинированной черно-белой кофтой. Волосы у нее небрежно распущены, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Игорь Гуляев (род. 25 апреля 1969) - российский дизайнер, кутюрье, телеведущий, новатор в области меховой моды. Обладатель множества премий и наград в области модной индустрии.

Алла Пугачева: чем она известна

Алла Борисовна Пугачева – певица, она родилась 15 апреля 1949 года в Москве.

В 1980-х годах песни Пугачевой обрели популярность. В 1988-м она стала вести программу "Рождественские встречи".

Певица выпустила множество альбомов (около 60).

Алла Пугачева была замужем пять раз: за Орбакасом (1969 – 1971), Стефановичем (1976 – 1980), Болдиным (1985 – 1993), Киркоровым (1994 – 2005) и Галкиным (2011 – наши дни).

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Автор: Виолетта Орлова