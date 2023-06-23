Певица сильно изменилась, многие фанаты не сразу ее узнали.

Известная певица Алла Пугачева редко публикует свои фото в сети. Однако звезда появляется на снимках с другими артистами. Так, новое селфи с Примадонной недавно показал певец Максим Леонидов.

Артист практически сразу выехал из РФ в начале полномасштабной войны против Украины. Он осудил путинскую агрессию и живет в Израиле. Недавно Леонидов дал концерт, на который пришла и Пугачева.

Для встречи с коллегой певица выбрала темный блейзер. Она сделала макияж с акцентом на глаза и выровняла волосы.

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Пугачева позировала, смотря прямо в камеру. Она едва заметно улыбалась. Многие пользователи сети не сразу узнали певицу, ведь она сильно изменилась.

У певицы появились пухлые губы с отчетливым контуром. Из-за этого многие даже решили, что Примадонна сделала себе операцию или воспользовалась услугами косметолога. Помимо этого, у Пугачевой "подтянулся" подбородок, нижняя часть лица стала "острой".

Пользователи сети пишут:

"До концерта, видимо, побывала у отличного хирурга!"

"Алла Борисовна шикарно выглядит! Спасибо, что поделились такой красотой"

"Какие губы, просто вау!".

Сам Леонидов прокомментировал встречу с Пугачевой с гордостью. Он отметил, что получил похвалу от певицы.

"No comment. Алла Пугачева впервые побывала на моем концерте. Сравнила меня с Андреем Мироновым. Пошел домой гордиться", - написал артист.

Напомним, ранее Пугачева появлялась на публике, скрывая лицо. Она пряталась за большими очками.

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