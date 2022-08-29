Примадонна заявила, что у нее кончился отпуск, во время которого она отдыхала и лечилась.

Певица Алла Пугачева рассказала, чем она занималась за границей и почему сейчас вернулась в Россию. Оказывается, у Примадонны закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

"У вас такое прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко", — сказала Пугачева на видео, которое опубликовал российский дизайнер Игорь Гуляев в сети.

"Я отдыхала, лечилась", — добавила Алла Борисовна.

Відео дня:

Ранее многие хейтеры в сети призвали Пугачеву уезжать из России, которую она покинула вместе с мужем и детьми в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 27 августа российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с Пугачевой, вернувшейся в Россию.

Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

Супруг "женщины, которая поет" активно поддерживает украинцев и помогает пострадавшим в результате российского вторжения. Пугачева пока публично не высказывала свою позицию по поводу агрессии Путина.

Кстати, неизвестно, вернется ли Галкин в РФ. Сейчас он на гастролях. В России он уже попал в негласный "черный список" артистов, не поддерживающих агрессивную политику Путина.

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