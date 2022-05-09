Украинская певица Алина Паш, которая изначально должна была представлять свою страну на Евровидении 2022, но была дисквалифицирована, записала кавер на песню группы Kalush Orchestra "Stefania". Видеоработой она поделилась в своем Instagram-блоге.
Слова в песне Паш заменила, посвятив песню своей маме. В кавер-версии артистка соединила песни Coolio - "Gangsta’s Paradise", Андрея Малышко - "Рідна мати моя" и Kalush Orchestra - "Stefania".
"Посвящаю этот кавер своей маме в ее день рождения и желаю побед Украине на всех фронтах и, в частности, Kalush Orchestra на Евровидении. Мама, Виктория, с днем твоего рождения! Люблю. Спасибо, что родила меня на этой земле, в Украине", - написала Алина Паш.
Отметим, Алина Паш победила в Нацотборе этого года, однако практически сразу разгорелся скандал из-за ее визита в Крым в 2015 году. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что Паш предоставила фальшивую справку о пересечении границы. После дисквалификации победителями нацотбора и представителями Украины на Евровидении 2022 стала группа Kalush Orchestra. Они выступят в первом полуфинале Евровидения 10 мая под 6 номером.
Напомним, Kalush Orchestra сорвали овации на открытии Евровидения 2022.
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