Певица пожелала им победы на Евровидении.

Украинская певица Алина Паш, которая изначально должна была представлять свою страну на Евровидении 2022, но была дисквалифицирована, записала кавер на песню группы Kalush Orchestra "Stefania". Видеоработой она поделилась в своем Instagram-блоге.

Слова в песне Паш заменила, посвятив песню своей маме. В кавер-версии артистка соединила песни Coolio - "Gangsta’s Paradise", Андрея Малышко - "Рідна мати моя" и Kalush Orchestra - "Stefania".

"Посвящаю этот кавер своей маме в ее день рождения и желаю побед Украине на всех фронтах и, в частности, Kalush Orchestra на Евровидении. Мама, Виктория, с днем ​​твоего рождения! Люблю. Спасибо, что родила меня на этой земле, в Украине", - написала Алина Паш.

Отметим, Алина Паш победила в Нацотборе этого года, однако практически сразу разгорелся скандал из-за ее визита в Крым в 2015 году. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что Паш предоставила фальшивую справку о пересечении границы. После дисквалификации победителями нацотбора и представителями Украины на Евровидении 2022 стала группа Kalush Orchestra. Они выступят в первом полуфинале Евровидения 10 мая под 6 номером.

Напомним, Kalush Orchestra сорвали овации на открытии Евровидения 2022.

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