Алина Гросу впервые ответила, почему скрывает своего мужа

Украинская певица Алина Гросу, которая последнее время живет в США, где и вышла замуж во второй раз, ответила, почему скрывает своего супруга.

Несмотря на то, что в сети давно рассекретили избранника артистки, она все равно официально не представляет его поклонникам в качестве своего супруга.

Поклонники думали, что это из-за того, что Гросу вышла замуж за российского актера Романа Полянского, однако сама она говорит, что после того, как делилась подробностями своей личной жизни в сети, у нее начинались "волны" в отношениях.

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Алина Гросу впервые ответила, почему скрывает своего мужа

Поэтому сейчас певица решила держать подальше свои отношения от посторонних глаз.

"Если вам честно сказать, то мы специально не прячемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А в мужа вообще больше нет личных страниц", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, в каком городе планирует жить с мужем-россиянином.

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