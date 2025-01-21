Алина Гросу впервые ответила, почему скрывает своего мужа

В сети уже давно рассекретили ее избранника.

Украинская певица Алина Гросу, которая последнее время живет в США, где и вышла замуж во второй раз, ответила, почему скрывает своего супруга.

Несмотря на то, что в сети давно рассекретили избранника артистки, она все равно официально не представляет его поклонникам в качестве своего супруга.

Поклонники думали, что это из-за того, что Гросу вышла замуж за российского актера Романа Полянского, однако сама она говорит, что после того, как делилась подробностями своей личной жизни в сети, у нее начинались "волны" в отношениях.

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Поэтому сейчас певица решила держать подальше свои отношения от посторонних глаз.

"Если вам честно сказать, то мы специально не прячемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А в мужа вообще больше нет личных страниц", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, в каком городе планирует жить с мужем-россиянином.

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