Украинская певица Алина Гросу после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля не смогла стоять в стороне и решила заниматься волонтерством. Артистка готовит еду для беженцев, которые приехали из районов активных боевых действий.
Об этом знаменитость время от времени рассказывает в своем Instagram-блоге. Сейчас Алина поделилась, что у нее появился опыт приготовления тушенки.
"Если бы не это время и не тетя Катя, то я в жизни бы, наверное, не научилась закрывать тушенку. И вообще, столько блюд, сколько знают и готовят хозяюшки на Буковине, я еще нигде не видела", - написала Гросу в своем блоге.
Отметим, незадолго до полномасштабной войны Алина представила своего жениха Романа Полянского. Роман - российский актер. Несмотря на все обращения к нему, он так и не озвучил своей позиции касательно войны в Украине.
Напомним, Алина Гросу впервые за долгое время показала маму и младшего брата.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вакарчук восхитился Колей Сергой: "Человек-открытие"
- "Питание и подгузники не нужны, если дети умрут": Зеленская призвала страны запада дать Украине оружие
- "Похоже на какой-то чертов фильм": Барских рассказал американскому изданию правду о войне в Украине