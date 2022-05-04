Певица волонтерит на западе Украины.

Украинская певица Алина Гросу после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля не смогла стоять в стороне и решила заниматься волонтерством. Артистка готовит еду для беженцев, которые приехали из районов активных боевых действий.

Об этом знаменитость время от времени рассказывает в своем Instagram-блоге. Сейчас Алина поделилась, что у нее появился опыт приготовления тушенки.

"Если бы не это время и не тетя Катя, то я в жизни бы, наверное, не научилась закрывать тушенку. И вообще, столько блюд, сколько знают и готовят хозяюшки на Буковине, я еще нигде не видела", - написала Гросу в своем блоге.

Отметим, незадолго до полномасштабной войны Алина представила своего жениха Романа Полянского. Роман - российский актер. Несмотря на все обращения к нему, он так и не озвучил своей позиции касательно войны в Украине.

Напомним, Алина Гросу впервые за долгое время показала маму и младшего брата.

Вас также могут заинтересовать новости: