Певица Алина Гросу сняла пикантное видео с другом
11:36, 16 июня 2020Звезды
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Певица сняла видео с другом в TikTok.
Алина Гросу опубликовала новое видео / фото instagram.com/alina_grosu
Украинская певица Алина Гросу сняла в TikTok пикантное видео со своим другом и по совместительству актером Романом Полянским.
В кадре 24-летняя девушка предстала в образе ученицы, а Роман сыграл учителя. По сюжету ролика Роман пытается соблазнить ученицу, но позже выясняется, что ее отец начальник полиции.
"Влюблялись ли вы когда-то в своего учителя? Роман Владимирович в шоке с ученицы... или с тикток", - написала Гросу.
Как сообщал УНИАН, ранее Алина Гросу показала пышную грудь в откровенном декольте.
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