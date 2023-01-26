Ведущий Алексей Суханов родился и вырос в России, однако с 2014 года окончательно переехал в Киев, а в 2022 году получил паспорт гражданина Украины.

Телеведущий Алексей Суханов, который с 2014 года живет в Украине, рассказал об общении с родственниками из России. В интервью изданию "Факты" он сказал, что очень ценит то, что получил украинское гражданство, и именно здесь видит свое будущее.

"Необратимо пошел период жизни, который был по ту сторону границы. И те, кто был с той стороны, тоже ушли. Сейчас мои самые дорогие люди, моя жизнь и мое будущее в Украине и Киеве. Есть украинский паспорт. Страна доверила мне быть своим гражданином, что я очень ценю, стараюсь много работать на благо общества, ведь ценность на самом деле не в родстве. Людьми мы остаемся, если разделяем и отвечаем системе ценностей! Я предпочитаю оставаться человеком, а не "играть в команде семьи", какой бы она ни была! Тем более когда взгляды родственников никак не совпадают с моими!", - прокомментировал Алексей Суханов.

Он добавил, что он не собирается идти на диалог ни с кем из России, потому что видит в этом предательство тех, кто отдал свою жизнь за украинское будущее:

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"Я никогда не прощу и не забуду того, что делает Россия. Для меня пойти на какой-то диалог с той стороной – предать память тех, кого с нами уже нет. Поэтому я вычеркнул Россию для себя навсегда. С россией меня больше никогда ничего не будет связывать. Не осталось никого от той жизни. Мы перестали общаться и с родственниками. У меня просто нет желания. Ведь ценность, на самом деле, не в родстве. А пустые разговоры о братском народе – полная чушь".

Кто такой Алексей Суханов

49-летний журналист и телеведущий. Родился в Иваново, Россия. В 2014 году приехал в Украину, став ведущим рейтингового ток-шоу. В начале 2022 года получил украинское гражданство.

Напомним, телеведущий Суханов вспомнил, как 24 февраля ему позвонила мама-россиянка и умоляла ехать в РФ.

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