Певица отправилась на отдых и уже показала несколько фото.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала фотографию с отдыха, на которой предстала в белом слитном купальнике. На фото звезда стоит на берегу моря.

Так, еще на шоу "Танцы со звездами" Александре удалось похудеть на 20 килограмм. Теперь она без стеснения показывает свои формы и делиться впечатляющим результатом после интенсивных тренировок.

Читайте такжеНикогда не поздно: 5 знаменитостей, родившие первенцев после 40 лет"Видела, что в Киеве снег. Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь в последние дни отдыха, чтобы ворваться в декабрь. Там будет много всего интересного, а главное – наш новый клип", - написала Саша.

"Выглядишь просто огненно", "Красотка", "Какие волны, какая Сашка", "Эти фото невероятные", "Афродита, которая вышла из морской пены", "Поцелованная Всевышним", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Александра Зарицкая дала эксклюзивное интервью УНИАН, в котором рассказала об участии в шоу "Танцы со звездами", почему считает, что этот сезон особенный, какую музыку любит слушать, почему не стремится к наградам и об общем туре с Тиной Кароль.

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Автор: Диана Могилевич