Он набросился на персонал из-за шума.

Российский шоумен Сергей Соседов, прославившийся благодаря участию в украинском вокальном шоу "Х-фактор", устроил скандал в отеле в Витебске.

Соседов и так известен своими выходками, а сейчас и вовсе подтвердил свою неуравновешенность. Нервный шоумен спустился из своего номера на ресепшен и начал кричать на персонал.

"Я все время слышу: "Бах, бах, бах". Объясните, кто это делает? Потому что это вредительство просто! Я не могу заснуть", - вызверился шоумен.

Видео дня

Один из посетителей отеля попытался успокоить Соседова, однако тот, кажется, не собирался останавливаться.

"Сергей Соседов устроил бучу в одном из отелей Витебска. Пух и перья полетели, пух и перья", - пишут росСМИ с отсылкой на интервью шоумена Алене Жигаловой, когда он говорил, что является нескандальным человеком, но если его кто-то заденет, то пух и перья полетят ото всех.

Скандальные выходки Сергея Соседова

Сергей Соседов прославился после того, как стал судьей шоу "Х-фактор" в Украине. Он много лет являлся наставником начинающих артистов. Однако после полномасштабного российского вторжения он поддержал страну-агрессора. Кроме того, он резко негативно высказывался об артистах, покинувших Россию из-за войны.

Например, он считает, что осудившая войну Пугачева слишком много о себе возомнила. По его словам, в "величии" Примадонны виноваты журналисты и окружение, которые восхваляли певицу.

Вас также могут заинтересовать новости: