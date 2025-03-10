Она ответила, как чувствует себя после аварии.

Известная украинская актриса Олеся Жураковская, которая играла в фильмах "Оставайся онлайн", "Крашанка" и во многих других киноработах, рассказала о ДТП.

На своей странице в Facebook звезда сообщила, что в ее машину въехал другой водитель. По словам Олеси, мужчина скрылся с места происшествия, поэтому она решила дать огласку этому инциденту в соцсетях и найти виновника.

"Только что на Одесской трассе возле южного кладбища в мою машину въехал мужчина на машине "Volkswagen". После того, как я отказалась "порешать" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", - написала актриса и показала фото водителя, который сбежал.

Видео дня

Позже в комментариях Жураковская ответила, как чувствует себя после аварии и успокоила поклонников.

"Все ок, жду полицию", - сообщила Олеся.

Напомним, ранее популярная украинская певица Lida Lee попала в ДТП. Подробности инцидента артистка решила не раскрывать, а лишь показала свою машину, на которой заметны царапины, вмятина и поврежденное колесо.

Вас также могут заинтересовать новости: