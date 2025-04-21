Она также призналась, чем завершилась эта история.

Украинская актриса театра и кино Наталья Корецкая, которая сыграла в сериалах "Великі Вуйки", "Підкидьки" и во многих других киноработах, рассказала об издевательствах преподавателя над ее дочерью.

По ее словам, София во время учебы в университете попала в мастерскую к народному артисту Льву Николаевичу Сомову. Однако там получила серьезную моральную травму, которую запомнила на всю жизнь.

"То, что там происходило - было сплошной ужас. Он - человек, который максимально унижает, причем в грубой форме. Выдает постулаты, которые не имеют никакого отношения к актерской профессии. Который физически издевается над детьми. Вот вам пример. На первом курсе в первом семестре они ставили отрывки, что уже само собой разумеется странно. И Соня очень сильно разбила колено, фактически в мясо, потому что падала на колени. Ведь на первом курсе ты еще не знаешь, как это сделать профессионально, этому должны научить, актеру не должно быть больно физически. Она приходит на репетицию и говорит: "Можно, я не буду сейчас падать, потому что у меня очень болит разбитое колено". И в ответ слышит: "Падай, это профессия такая, падай, я сказал", - вспомнила Наталья в интервью для kp.ua.

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Она также добавила, что преподаватель мог использовать ненормативную лексику во время пар и сильно давил на студентов.

"Русский язык, ненормативная лексика, босыми играли в холоде, курение прямо на мастерстве, когда все сидят и задыхаются... Говорила тогда Соне: "Пожалуйста, запиши как-то на диктофон, чтобы у меня были какие-то доказательства, чтобы я могла с этим куда-то пойти". Но поскольку было сильное моральное давление, она побоялась. Поэтому я осталась в ситуации, когда ничего не могу доказать, как мне казалось. В конце концов она оттуда ушла, мы очень сильно поддержали ее в этом решении", - подчеркнула Корецкая.

Напомним, ранее 22-летняя дочь Ольги Сумской призналась, что к ней домогался преподаватель.

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