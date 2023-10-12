На фронте погиб ее близкий человек.

Украинская актриса Анна Сагайдачная, известная по ролях в таких сериалах как "Крепостная", "Прислуга", "На линии жизни", "Красная королева", "Женский доктор" и других, поделилась трагедией - на войне погиб ее родной дядя.

Как рассказала Анна, ее дядя вскоре должен был отметить 50-летие, однако не смог - его убили российские оккупанты.

"Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры героев. Моему сыну 4 года – я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой. Ты так боялся идти на войну, но на поле боя был самым смелым", - обратилась Сагайдачная к погибшему дяде.

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Она добавила, что ее родной человек в штурмах шел в первой двойке. По ее словам, он скрывал это от семьи, поэтому эту информацию она узнала от сослуживцев своего дяди.

"Ты и твои собратья погибли от рук предателя. Ты был хорошим человеком и жил свою совершенно простую жизнь. А хоронили мы тебя всем городом, как настоящего героя", – отметила Анна.

Ранее УНИАН сообщал, что на фронте погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль. Его не стало 4 октября во время выполнения боевого задания.

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