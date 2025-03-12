Актриса Анна Саливанчук впервые раскрыла подробности развода с депутатом

Она рассказала, общаются ли они сейчас.

Украинская актриса Анна Саливанчук, снимавшаяся в фильме "Свингеры" и других, рассказала об отношениях с Александром Божковым, с которым развелась после восьми лет брака.

Так, знаменитость пообщалась с блогером Николасом Кармой. Он поинтересовался у Саливанчук о стоимости ее образа. Сложно было не заметить украшения на Анне от всемирно известного ювелирного бренда Van Cleef.

Звезда сериалов рассказала, что эти драгоценности ей подарил экс-супруг. После этих слов Николас решил расспросить Анну о ее личной жизни и разводе с супругом.

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Вдаваться в подробности Саливанчук не стала. Она лишь дала достаточно лаконичный ответ:

"Бывший подарил, я с ним уже развелась. Не то что классно разошлись… Мы не поддерживаем отношения".

Напомним, Анна Саливанчук и Александр Божков развелись в 2023 году. У них есть двое общих детей - сыновья Никита и Глеб. О причине расставания экс-супруги не говорят.

Кроме того, Саливанчук рассказала о двух выкидышах и как пережила эту трагедию.

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